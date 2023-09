Zibu, der Star fürs Esaf 2025: Darum heisst der Siegermuni nicht Fridolin

Er kam, sah und – gehört 2025 dem, der am Eidgenössischen Schwingfest 2025 in Mollis siegt. Er kam am Donnerstagabend nicht über den roten Teppich in die Arena, wo er getauft wurde. Aber das Grün passte ausgezeichnet und liess ihn wohl glauben, er trotte über eine grüne Wiese. Er sah sich um und unvermittelt im Rampenlicht stehen. Daran muss er sich gewöhnen, denn am 31. August 2025 wird er vor über 50 000 Zuschauern in der Schwingarena zwar an der Nase herumgeführt werden, aber in diesen Momenten die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenken.