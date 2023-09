Schwingen in Glarus: Auch ein König hat einmal klein angefangen

von Taria Hösli

Unter dem Motto «Werde ein Schwingerkönig» organisierte der Glarner Schwingerverband mit den beiden Schwingklubs Glarus Mittelland und Niederurnen und Umgebung zusammen mit Visit Glarnerland das kleine Schwingfest in der Stadt. Zu diesem Anlass wurde die Wiese bei der Rollbar in Glarus kurzerhand zur gemütlichen Schwingarena hergerichtet. Am Vormittag fand im Sägemehlring das offizielle Schnupperschwingen statt, an dem interessierten Knaben und Mädchen die Möglichkeit geboten wurde, sich mit dem Schwingsport vertraut zu machen.