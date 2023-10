Schwingen: Drei Bündner Siege in Landquart

von Patrick Casanova

Das Buabaschwinget in Landquart setzte in diesem Jahr der Saisonschlusspunkt der Jungschwinger. 131 Teilnehmende aus Graubünden, St. Gallen, Nidwalden und Erstfeld massen sich im Plantahof in vier Alterskategorien.

Im Feld der Jüngsten (Jahrgänge 2014/15) setzte sich Edi Inderbitzin (SC Unterlandquart) mit sechs Siegen überlegen durch. Im Schlussgang bezwang der Pradener den Nidwaldner Ivan Niederberger.

Bei den Jahrgängen 2012/13 siegt mit Flavian Achermann ein Gast der Nidwaldner Delegation. Achermann legte sechsmal seine Gegner ins Sägemehl, im Schlussgang gegen seinen letzten Herausforderer Andrin Hassler aus Maladers.