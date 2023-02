Schneider siegt am Lichtmess-Schwinget, Rychen wird Vierter

von Jakob Heer

Vier Eidgenossen traten zum 59. Lichtmess-Schwinget in Gais in Appenzell Ausserrhoden an. Sie prägten den Wettkampf, zwei von ihnen bestritten am Ende den Schlussgang. Sowohl der Thurgauer Domenic Schneider, bestplatzierter Athlet des Nordostschweizer Schwingerverbands am Eidgenössischen 2022 in Pratteln, wie auch der aufstrebende Toggenburger Werner Schlegel gewannen die ersten drei Gänge. Schneider gegen Raphael Zwyssig, Andy Signer und Sven Lang, Schlegel gegen Markus Schläpfer, Gian Maria Odermatt und Andrin Poltera.