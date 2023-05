Roger Rychen: «Die fantastische Stimmung in Elm hat mich motiviert»

von Jakob Heer und Taria Hösli

Bei idealem Frühsommerwetter, inmitten einer verschneiten Elmer Bergwelt, stimmte am Pfingstmontag alles. Der Festplatz bei der Kirche war ob dem guten Teilnehmerfeld mit sieben Eidgenossen, angeführt von Samuel Giger und Armon Orlik, früh gut besetzt und ab dem Mittag ausverkauft. Das OK unter der Leitung von Ruedi Elmer verdiente sich mit einer tadellosen Organisation an diesem Tag die Höchstnote Zehn.