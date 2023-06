«Nordostschweizer» in Mollis: Wer schwingt am Ende obenaus?

In genau 800 Tagen ist es so weit. Auf dem Flugplatz in Mollis im Glarnerland findet dann das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) 2025 statt. Vor dem grössten Sportanlass der Schweiz findet an diesem Wochenende das Nordostschweizer Teilverbandsfest statt. Das Gipfeltreffen der besten Schwinger der Nordostschweiz ist so etwas wie die Hauptprobe für den Megaanlass im August in zwei Jahren, auch wenn die Glarner das Fest auch ohne das Esaf ausgerichtet hätten.