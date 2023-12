Die Bündner Schwinger tagten am vergangenen Wochenende in Flims

Kontinuität im Vorstand, Auszeichnung für Jakob Fausch

Die übrigen Versammlungstraktanden warfen kaum Wellen, im siebenköpfigen Kantonalvorstand kommt es in diesem Jahr zu keinen Mutationen. Für seinen langjährigen, unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des Bündner Schwingsports durfte Benno Patt dem aktuellen Veteranen-Obmann Jakob «Jogg» Fausch aus Seewis den Bündner Verbandssportpreis überreichen.

Die Vorfreude auf 2024 ist derweil schon Ende Jahr gross. Das Bündner-Glarner Schwingfest 2024 wird am Samstag, 15. Juni im Kurpark Davos ausgetragen. OK-Vizepräsident Joos Biäsch weckte bei den Delegierten die Vorfreude auf einen stimmungsvollen Anlass. Bereits am 24. Februar wird die Bündner Saison mit dem Hallenschwinget in Untervaz eröffnet, das Frühlingsschwingen der Aktiven findet am 21. April in Trimmis statt.

Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest als Höhepunkt

Mit dem Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest in Appenzell wartet das kommende Jahr mit einem besonderen Höhepunkt zum Saisonende auf. Beim Nachwuchs wird die Saison 2024 im Zeichen des Eidgenössischen Nachwuchsschwingertages von Ende August in Sion stehen, bei welchem die Besten der Jahrgänge 2007 bis 2009 startberechtigt sind.

Zuerst wartet aber noch im alten Jahr eine spezielle Aufgabe – am Biathlon Weltcup Lenzerheide von kommender Woche (14.–17. Dezember) darf sich das Schwingen als Gastsportart präsentieren. Mit diversen Aktivitäten und einer Schwingerbar erhalten sämtliche acht Bündner Schwingklubs eine hervorragende Plattform insbesondere auch für die Nachwuchswerbung.