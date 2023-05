Damian Ott siegt zum Auftakt – Biäsch holt nach Orlik-Verletzung einzigen Bündner Kranz

von Patrick Casanova

Mit gleich neun «Eidgenossen» wies das erste Kantonalfest im Nordostschweizer Verbandsgebiet eine starke Besetzung auf, wobei die 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Egnach vor allem auf den Formstand von Samuel Giger gespannt waren. Der letztjährige Saisondominator bestritt aufgrund einer Anfang Jahr zugezogenen Blessur keines der Vorbereitungsfeste. Am Sonntag startete Giger in der Neuauflage des letztjährigen «Thurgauer»-Schlussgangs gegen den Toggenburger Werner Schlegel mit einer Punkteteilung ins Fest.