Bündner Unspunnen-Fazit: Stefan Fausch zieht eine positive Bilanz

Zufrieden sei er, wenn seine Bündner Schwinger ihr Potenzial ausschöpfen sowie offensiv und befreit schwingen können. Vorsichtig-optimistisch gab sich Stefan Fausch vor dem Unspunnen-Schwingfest, glücklich ist der Technische Leiter des Bündner Schwingverbands einen Tag nach dem Fest in Interlaken. «Armon Orlik hat eine sehr gute Leistung gezeigt und sein Potenzial abgerufen. Dass es für Christian Biäsch und Marc Jörger härter werden wird, haben wir erwartet», so Fausch. «Man darf aber auch nicht vergessen, dass am Unspunnen die 120 besten Schwinger am Start stehen.»