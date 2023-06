Auch Roger Rychen ist auf dem Stoos gegen König Joel Wicki chancenlos

von Jakob Heer und Taria Hösli

Joel Wicki eilt von Sieg zu Sieg. Bereits zum vierten Mal siegte er am Sonntag beim Bergfest auf dem Stoos. Insgesamt feierte der Entlebucher seinen 21. Kranzfestsieg. In diesem Jahr war es schon der vierte Kranzfesttriumph nach den Erfolgen am Urner, Schwyzer und am Luzerner Kantonalen.