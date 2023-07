Armon Orlik und Christian Biäsch dürfen ans Unspunnen

Am späten Freitagabend vermeldet der Nordostschweizer Schwingerverband die ersten 27 von insgesamt 30 Schwinger , die in gut eineinhalb Monaten beim Unspunnen-Schwinget ins Sägemehl steigen werden. Dank einer bisher sehr starken Saison sind auch die beiden stärksten Bündner Schwinger mit dabei. Sowohl der Maienfelder Eidgenosse Armon Orlik sowie der aus dem Davoser Sertigtal stammende Neo-Teilverbandskranzer Christian Biäsch, schaffen den Cut für das nur alle sechs Jahre stattfindende Fest.

Orlik als Mitfavorit, Biäsch als Aussenseiter

Während Orlik nach seinem Festsieg am Nordostschweizer Teilverbandsfest zu den Mitfavoriten auf den Sieg zählt, wird Biäsch eher eine Aussenseiterrolle zukommen. Die Nomination hat sich der 27-Jährige dennoch verdient. Für Biäsch wird es die Premiere am Unspunnen, während Orlik zum zweiten Mal teilnimmt. Dabei will er sicherlich einen erfolgreicheren Tag erleben als bei seiner ersten Teilnahme, wo er nach dem fünften Gang verletzungsbedingt aufgeben musste.

Neben den beiden Bündnern hat der Technische Leiter des NOSV, Fridolin Beglinger, 25 weitere Schwinger für das Fest mit eidgenössischem Charakter selektioniert. Mit Samuel Giger, Domenic Schneider, Damian Ott, Roger Rychen oder den wieder genesenen Samir Leuppi und Werner Schlegel verfügt der NOSV über eine schlagkräftige Truppe, die den als Team scheinbar übermächtigen Bernern mit ihrem grössten Trumpf Fabian Staudenmann die Stirn bieten will.

Der Saisonhöhepunkt findet am 27. August in Interlaken im Berner Oberland statt. Die drei restlichen NOS-Plätze für das Unspunnen sowie gleich viele Ersatzplätze werden am 14. August vergeben, also gut zwei Wochen vor dem Fest.

Das sind die 27 Nominierten



Bernold Christian, Berschis

Bernold Michael, Walenstadt

Biäsch Christian, Davos Sertig

Dändliker Shane, Feldbach

Geisser Lars, Mörschwil

Giger Samuel, Ottoberg

Good Marco, Sargans

Hersche Martin, Appenzell

Kindlimann Fabian, Fischenthal

Koch Reto, Gonten

Leuppi Samir, Winterthur

Orlik Armon, Maienfeld

Ott Damian, Dreien

Poltera Andrin, Urnäsch

Räbsamen Marcel, Müselbach

Riget Florian, Schänis

Rotach Lars, Ulisbach

Roth Martin, Schachen b. Herisau

Rychen Roger, Mollis

Schläpfer Markus, Niederbüren

Schlegel Werner, Hemberg

Schneider Domenic, Friltschen

Schneider Mario, Rothenhausen

Signer Andy, Wittenbach

Voggensperger Janic, Schönenbuch

Vollenweider Jeremy, Beringen

Wey Nicola, Stäfa