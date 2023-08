Schneider siegt auf der Schwägalp – Rychen bricht komplett ein

Der Schlussgang

Schneider gegen Schneider – es ist ein spezielles Duell in der Endausmarchung auf der Schwägalp. Bei Domenic gegen Mario, dem Bruderduell, passiert lange nicht viel, man merkt, dass sich die beiden sehr gut kennen. Dann gehts plötzlich schnell – Mario macht das Rennen, er kontert Domenic aus und legt ihn auf den Rücken. Damit feiert er den ersten Kranzfestsieg seiner Karriere.

Die Bündner

In Abwesenheit des Aushängeschilds Armon Orlik ist es nicht der Tag der Bündner. Marc Jörger und Andreas Wagner fahren nach dem Mittagessen lauter Niederlagen ein und stehen am Ende mit vier Niederlagen sowie je einem Sieg und einer Niederlage weit hinten. Besser läuft es für Christian Biäsch, der am Nachmittag zwei von drei Gängen gewinnt, darunter gegen den Eidgenossen Joel Ambühl. Für den Kranz reicht das aber nicht – es fehlt am Schluss ein mickriger Viertelpunkt.