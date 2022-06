Giger und Orlik gelten als Favoriten

von Patrick Casanova

Pandemiebedingt zwei Jahre später als ursprünglich geplant, steigen am Sonntag am Fusse des Calanda rund 140 Schwinger in die Hosen. Vor dem Fest anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Schwingclubs Unterlandquart deutet vieles auf einen Zweikampf zwischen Armon Orlik und Samuel Giger hin. Beim fünften Nordostschweizer Kantonalfest der Saison treffen sie erstmals aufeinander.