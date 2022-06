Friede, Freude, Sägemehl

Das Bündner Kantonalschwingfest 1919 soll die Initialzündung für die Gründung des Schwingclubs Unterlandquart gewesen sein. 1920 wurde diese besiegelt, ein Jahr später folgte die Aufnahme in den Kantonalverband. Genau weiss das aber niemand. Die schriftlichen Unterlagen der ersten fünf Vereinsjahre sind nicht auffindbar. Mit Sicherheit wird es im Geschichtsbuch des Vereins bald den Eintrag geben, wie viele Zuschauer am Sonntag beim Bündner Kantonalschwingfest in Untervaz dabei waren. Offiziell sind es 3500 Zuschauer.