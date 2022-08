«Ein Kranz wäre eine Überraschung, aber möglich ist es allemal»

Adrian Oertig ist seit Ende 2019 Präsident des Schwingerverbands Rapperswil und Umgebung. Die vier «Rapperswiler» Schwinger, die am kommenden Wochenende am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln teilnehmen werden, kennt der 41-jährige Goldinger aus dem Effeff. Gegen alle hat er noch selber geschwungen, ehe er im August 2017 die Zwilchhose an den berühmten Nagel hängte. 20 Jahre war Oertig Aktivschwinger gewesen, gewann 40 Kränze, nahm sechsmal am Esaf teil.