Auszeichnung für Glarner Schwinger Mario Tschudi und Beni Rhyner

Am Eidgenössischen Schwingfest musste Marco Ulrich den Wettkampf im sechsten Gang wegen einer Prellung aufgeben. «Doch schon am Tessiner spürte ich, dass es wieder besser geht, und mein Ziel war es, beim Freiluftwettkampf-Ausklang nochmals einen guten Wettkampf zu zeigen», so die Worte des Siegers. Der Cousin des langjährigen Spitzenschwingers Andreas Ulrich bezwang im Schlussgang bei unaufhörlichem Dauerregen den Höfner Ueli Hegner in der zweiten Minute mit Kurz. «Da ich einen Viertelpunkt Vorsprung auf ihn hatte, lag es nicht an mir, den Gang zu diktieren. Doch letztlich wollte ich es so kurz wie möglich machen und raschmöglichst an die Wärme», sagt Ulrich weiter.