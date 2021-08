Glarus lädt zum Schwingen ein

Sobald die kantonalen Abstimmungen auf dem Landsgemeindeplatz am Sonntag beendet seien, gehe das Programm im Sägemehl weiter. Gemäss Medienmitteilung können sich die Besucherinnen und Besucher am Sonntag auf das Eidgenössische Schwing- und Älperfest in Glarus, kurz ESAF 2025 Glarnerland+, einstimmen. Es werde der Film zur Kandidatur gezeigt und am späteren Nachmittag folge ein weiterer «Sägemehl-Talk» mit dem ESAF-OK-Präsidenten Jakob Kamm. (so)