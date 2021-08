Samuel Giger triumphiert auf der Schwägalp

von Patrick Casanova

Der dichte Wettkampfkalender fordert in dieser verkürzten Saison weiter seinen Tribut. Wie bei anderen wichtigen Festen mussten sich auch für das Zusammentreffen auf der Schwägalp in den letzten Tagen einige Spitzenschwinger abmelden. Dennoch umfasste das 90-köpfige Teilnehmerfeld am Ende 19 Eidgenossen – je acht Nordostschweizer und Berner sowie die komplette Südwestschweizer Spitze.