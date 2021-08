Ein langer, steiniger Weg bis zum Ziel

Irgendwie war es bezeichnend: Als das St. Galler Kantonalschwingfest am Sonntag, am Schweizer Nationalfeiertag, endlich zur Austragung kam, regnete es in Strömen. Und dies bei herbstlichen Temperaturen. Doch im Schwingsport ist man hart im Nehmen. «Bei den Schwingern war nichts von Frust zu spüren. Und auch die Helferinnen und Helfer waren mit vollem Eifer und totalem Einsatz bei der Sache», sagt August Scherzinger.