Orlik tritt als grosser Favorit in Davos an

von Patrick Casanova

Unter den rund 135 Teilnehmern des Bündner-Glarner Kantonalschwingfests, welche am Samstag ab 08:30 Uhr in Davos Sertig ins Sägemehl steigen, ragt Armon Orlik deutlich hervor. Nach fast zweijähriger Corona-Wettkampfpause zeigte der zweifache Maienfelder Eidgenosse letzten Samstag beim Bergkranzfest auf dem Weissenstein mit Rang 2 eine starke Rückkehr. Dass er am «Bündner-Glarner» nur schwierig zu bezwingen ist, hat der 26-jährige mit seinen Siegen bei den letzten vier Austragungen des Festes zwischen 2016 bis 2019 eindrücklich bewiesen.