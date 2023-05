Roger Rychen muss sich nur vom Tagesbesten besiegen lassen

von Jakob Heer und Taria Hösli

Damian Ott hatte nach fünf Siegen in Serie den Co-Sieg am Thurgauer Kantonalschwingfest schon vor dem Schlussgang auf sicher. Der 23-jährige Toggenburger liess aber auch im letzten Gang gegen Domenic Schneider nichts anbrennen und siegte ein weiteres Mal. Obwohl Schneider energisch angriff, blieb Ott ruhig und konterte nach drei Minuten einen Angriff seines Gegners erfolgreich mit Gammen. Otts Stern war mit seinen Siegen an den Bergfesten auf dem Weissenstein (im Schlussgang gegen Andreas Döbeli) und am Schwarzsee (mit einem finalen Triumph über Samuel Giger) im Jahr 2021 aufgegangen. Am «Kilchberger» bestätigte er diese Leistungen. Zusammen mit Giger und Fabian Staudenmann klassierte er sich dort im 1. Rang. 2022 war für Ott ein schwieriges Jahr. Immer wieder schlug er sich mit Blessuren herum. Trotzdem reihte er sich am «Eidgenössischen» in Pratteln erstmals unter die Kranzträger (Rang 9c) ein.