Jubiläumsschwingfest: Armon Orlik schwingt im Schlussgang gegen Fabian Staudenmann

Für den 29-jährigen Armon Orlik ist es das zweite Mal in seiner Karriere, dass er bei einem eidgenössischen Anlass im Schlussgang steht. 2016 war er am Esaf in Estavayer im Schlussgang und verlor diesen gegen den Berner Matthias Glarner. Nun wartet auf den Maienfelder also wieder ein Berner als letzte Hürde. Dreimal sind Orlik und Staudenmann bisher aufeinander getroffen. Beim ersten Mal gewann 2019 am Esaf in Zug Orlik. Die beiden letzten Duelle endeten in diesem Jahr sowohl am Bergschwinget Schwarzsee als auch vor drei Wochen auf der Schwägalp gestellt.