Ist die Tochter ruhig, kommt es gut für Roger Rychen

Nach 2017 nimmt Roger Rychen zum zweiten Mal am Unspunnen-Schwinget in Interlaken teil. An seine Premiere vor sechs Jahren erinnert sich der 31-Jährige, als wäre der Wettkampf vor einer Woche gewesen. «Es lief mir nicht sonderlich gut.» Rang 18a war nicht das, was er sich von diesem Fest erhofft hatte. Auf seinem Notenblatt standen den zwei Siegen (gegen Dominik Roth und ­Fabian Staudenmann) vier Niederlagen (gegen Thomas Sempach, Florian Gnägi Andreas Höfliger und Willy Graber) gegenüber.