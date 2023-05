Ein König und ein Erstgekrönter gewinnen die NOS-Schwingfeste

von Jakob Heer

1921 kam das Nordostschweizer Schwingfest (NOS) zum zweiten Mal nach 1905 ins Glarnerland. Als Festplatz diente am 5. Juni das Zeughofareal in Glarus. Der Turnverein Glarus alte Sektion stand hinter dem Anlass. Ursprünglich war das Schwingfest auf den 29. Mai angesetzt gewesen, musste aber um eine Woche verschoben werden. Mit der Verschiebung hatten die Organisatoren insofern Glück, da am ersten Julisonntag schönes Wetter herrschte.