Diesmal gibts für Roger Rychen am Heimfest keinen Sieg

von Taria Hösli

Nach kurzem Abtasten im finalen Duell zwischen Roger Rychen und Adrian Walther versuchte der Glarner sein Glück mit einem Gammen, wurde jedoch vom Berner mit einem Kurzzug ausgekontert, und so wurde es für ihn nichts mit einem weiteren Sieg am Niederurner Hallenschwinget. Diesen holte sich zum ersten Mal in Niederurnen Adrian Walther. «Der heutige Tag war für mich eine Standortbestimmung. Sachen, an denen ich im Wintertraining arbeitete, wollte ich im Wettkampf umsetzen, was mir teilweise gelang. Der Sieg über Florian Riget kam erst kurz vor Schluss zustande. Das zeigt mir, dass die Kondition stimmt», sagte Walther.