Glarner Meisterschaften: Die Jüngste zeigt allen den Meister

In der ersten Runde traten vor allem die Biltner Jungschützen sehr stark auf. Mit 92 Punkten führte Tom Steinmann das Feld an, gefolgt von Nadine Jöhl mit 91 Punkten. Jöhl war mit Jahrgang 2012 die jüngste Teilnehmerin an diesem Wettkampf. Auch die Drittplatzierte Sabrina-Anna Ebnöther vom SV Nieder-/Oberurnen liess mit 91 Punkten ihr Können aufblitzen. Neben den Podestplätzen in Lauerstellung lagen nach der ersten Runde mit je 89 Punkten Noah Zweifel vom SV Nidfurn und Joel Nef von den Jungschützen Ennenda-Netstal. Diese fünf Schützen aus vier Vereinen kamen nach der ersten Runde für den Tagessieg noch in Frage.