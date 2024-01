Die Glarner Skitalente sind in Form

Am ersten Renntag standen in Flumserberg fast 100 der besten Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer aus der Ostschweiz, Graubünden, dem Tessin und dem Liechtenstein am Start. Sie bestritten einen Riesenslalom. Gewonnen wurden die Riesenslaloms von den Bündnern Anja Furger und Igor Salvetti. Bester SSW-Fahrer war Cyrill Marty (Mollis) als Vierter. Lenny Gehrig (Mollis) fuhr auf Platz 8. Bei den Mädchen war Amanda Rhyner Mollis die schnellste Fahrerin des Skiverbandes Sarganserland-Walensee (SSW) auf Platz 7.