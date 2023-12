Dank Quellensteuer: So verdient der Kanton an Weltcups, Spengler Cup und Co.

Wenn sich Jasmine Flury am Wochenende beim Ski-Weltcup in St. Moritz aus dem Starthaus katapultiert, werden ihr viele Fans an der Piste die Daumen drücken. Die Davoserin geniesst im Engadin einen Heimbonus. So wie auch alle anderen Schweizerinnen. Gut möglich aber, dass man sich beim Kanton Graubünden auch über einen ausländischen Triumph freuen würde. Der Grund? Die Quellensteuer. Wie alle ausländische Arbeitsnehmende, die zwar hier arbeiten, allerdings keinen steuerrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben, müssen auch Sportlerinnen und Sportler ein Teil ihres Einkommens abgeben.