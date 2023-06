Bündner Langlaufnachwuchs räumt ab: Gruber und Näff sind Bündner Schneesport-Rookies

Bereits zum 18. Mal vergibt die Paul-Accola-Stiftung den Bündner Schneesport-Rookie-Nachwuchspreis. Dieser wird am Samstag, 17. Juni, an die Langläuferin Ilaria Gruber und den Langläufer Isai Näff gehen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Beide erhalten für ihre starken Leistungen in der vergangenen Saison einen Check in Höhe von 2000 Franken und die Startrophäe von Bildhauer Andreas Hofer überreicht.