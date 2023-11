Weil genügend Schnee liegt, rasen die Skicross-Stars bald wieder durch Arosa

Neben den weltbesten Athletinnen und Athleten dürften auch grosse Namen aus dem Schweizer Team in Arosa mitmischen. Allen voran die dreifache Gsamtweltcupgewinnerin Fanny Smith oder der Olympiasieger Ryan Regez. Aus Bündner Sicht dürfte Alex Fiva, der mittlerweile im Kanton Bern wohnt, am Start stehen. Genau so wie Tobias Bauer, der in seinem Heimatort um eine gute Klassierung kämpfen wird. Bei den Frauen dürfte die Bündnerin Talina Gantenbein im Nachtrennen von Arosa starten.