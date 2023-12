Skicross-Weltcup in Arosa: Wenn der Ferrari plötzlich ein Cinquecento ist

Irgendwann, mitten im Gespräch, zieht Robert Polesel diesen schönen Vergleich zum Automobilsport. «Wenn Sie in einem Cinquecento sitzen, können Sie auch nicht die Leistung eines Ferraris erwarten. Da hilft es auch nicht, das Auto rot anzumalen oder ein Pferdelogo draufzukleben.» Es ist Montagmittag. Eine gedeckte Hotelterrasse in Arosa. Dicke Schneeflocken fallen vom Himmel. Polesel hat es sich in einem der Fellsessel bequem gemacht. «Der Cinquecento bleibt ein Cinquecento.»