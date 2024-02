Bronze für Talina Gantenbein - Alex Fiva scheidet aus

Alex Fiva unglücklich

Im Final der Männer sah es ebenfalls nach einem Schweizer Podestplatz aus, ehe der an zweiter Stelle liegende Alex Fiva vor einem Sprung kurz die Kontrolle verlor und danach am Tor vorbeifuhr. Somit verpasste es der 38-Jährige die Rückeroberung der Führung in der Gesamtwertung. Der Schweizer liegt bei noch drei ausstehenden Rennen 18 Punkte hinter dem Kanadier Reece Howden.

Jonas Lenherr, der am Samstag den 2. Platz belegt hatte, schien seinen Viertelfinal-Heat gewonnen zu haben, wurde nachträglich aber wegen eines Einfädlers zurückversetzt und wurde Dreizehnter. Das Rennen gewonnen hat der Franzose Youri Duplessis Kergomard, der seinen ersten Sieg im Weltcup feierte. (sda/red)