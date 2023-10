Schon die Kleinen: So will Graubünden den Status als Wintersportkanton behalten

«Alles fährt Ski, alles fährt Ski» – so sang das einst Vico Torriani. «D Mame, de Bape, de Sohn.» Was 1963 galt, gilt heute längst nicht mehr. In der Schweiz fährt bloss noch jedes zweite Kind Ski. Auch in Graubünden sank der Anteil zuletzt frappant. Für den klassischen Wintersportkanton hat das offensichtliche Konsequenzen. Der Sport ist nicht bloss eine Investition in die Gesundheit, er dient auch der mittel- und langfristigen Förderung des Wintertourismus. Ganz nach dem Motto: «Die Kinder von heute sind die Kunden von morgen.»