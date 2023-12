Stefan Rogentin: «Die Guetsli von Mama? Klar liegen die drin»

Oh du gemütliche, besinnliche Weihnachtszeit. Nun, ja. Während andere in den Tagen vor Weihnachten ihre letzten Geschenke besorgen, rast Stefan Rogentin über die berüchtigten Kamelbuckel von Gröden. Während andere am Weihnachtstag gemütlich unter dem Tannenbaum sitzen, fährt der 29-jährige Heidner im Auto nach Bormio. Und während sich andere in den Tagen nach dem Weihnachtsfest durch den Guetslivorrat probieren, stürzt sich Rogentin die Pista Stelvio hinunter, die Abfahrt von Bormio zählt zu den gefährlichsten der Welt. Oh du gemütliche, besinnliche Weihnachtszeit.