Olympia 2030: Die Schweiz kann Wegbereiterin für das neue Olympia sein

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Schweiz will Olympia. Richtig so! Die fünf Ringe für etwas Grosses. Olympische Spiele sind das Highlight für alle Sportlerinnen und Sportler – und für alle Fans rund um den Globus. Ja, rund um den Globus. Die Sportwelt würde 2030 in die Schweiz schauen. Über die Bilder von verschneiten Bergen staunen. Sich über Winterspiele im «richtigen» Winter freuen. Bessere Werbung für unser Land gibt es kaum.