Tour de Ski in Graubünden: Siegreiche Tage und Treicheln gegen die Tristesse

Als der Stern von Dario Cologna mit dem überraschenden Sieg an der dritten Auflage der Tour de Ski 2008/09 aufgegangen war, stellten sich plötzlich Grundsatzfragen in der Heimat des neuen Langlaufstars. Soll der Renaissance der Sportart mit einem Etappenort in der Schweiz Rechnung getragen werden? Rückblende: Als FIS-Langlaufdirektor Jürg Capol das neue Premiumprodukt des Langlaufs als zusammenhängendes Spektakel über den Jahreswechsel einst am Reissbrett entwarf, hatte seine Schweizer Heimat in den Plänen auch eine Rolle eingenommen.