Tour de Ski: Die Freude am Langlauf ist bei Désirée Steiner zurück

Mit vielen Emotionen und einer grossen Portion Vorfreude im Gepäck trat Désirée Steiner die Reise aus ihrer Heimat Davos nach Val di Fiemme an. Sie startet am Wochenende zu den letzten beiden Etappen der diesjährigen Tour de Ski. Die blosse Teilnahme am Schlussbouquet des Mehrtagesspektakels ist für eine Schweizer Athletin schon so etwas wie ein Ritterschlag. Lediglich Athletinnen mit einer ansprechenden Form und Perspektive werden die Strapazen zum Tour-Ende zugemutet.