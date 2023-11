Langläufer Valerio Grond vor dem Saisonstart: Es darf ein bisschen mehr sein

Beim vorsaisonalen Medientermin der Schweizer Langlaufequipe an der Heimbasis in Davos verströmt Valerio Grond Ruhe und Gelassenheit. Der 23-Jährige blickt wenige Tage vor dem Aufbruch zur unmittelbaren Saisonvorbereitung in den hohen Norden mit Zuversicht dem neuen Winter ­entgegen. Abgesehen von einem ­kleinen Rückschlag wegen einer ­Coronaerkrankung im Herbst, sei die ­Zwischensaison wie geplant verlaufen, verrät Grond. Im letzten Winter war dem im Sprint beheimateten ­Athleten aus Monstein die erhoffte weitere Annäherung an die Besten der Zunft geglückt.