«La Diagonela» im Engadin neu auch mit Skatingrennen

Für die 11. Austragung von «La Diagonela» im Januar 2024 haben sich die Organisatoren um ihren Präsidenten Ramun Ratti etwas Neues einfallen lassen. Nebst den bestehenden Rennen in klassischer Technik mit «La Diagonela» (56 Kilometer), «La Pachifica» (25 Kilometer) und «La Cuorta» (6 Kilometer) am Samstag, 20. Januar 2024 ergänzt am Sonntag, 21. Januar «La Sfida» über 30 Kilometer in der Skatingtechnik das Rennwochenende. «La Sfida», das bisher über drei Tage als Etappenrennen gelaufen wurde, erfindet sich somit nach fünf Jahren neu. Gestartet wird das neue Rennen in Zuoz. Das Ziel befindet sich in Silvaplana.

Vorbereitung für Engadin Skimarathon

Christoph Mosimann, Gründungsmitglied von «La Sfida» zeigt sich in einer Medienmitteilung erfreut über den Schulterschluss.«Die La Sfida konnte in der bisherigen Form auf Grund von Veränderungen im Umfeld des Organisationskomitees nicht mehr durchgeführt werden. Wir sind glücklich, mit diesem Schulterschluss der Langlauf-Community weiterhin ein Rennen mit der DNA der La Sfida anbieten zu können.» Der Lauf dient auch als optimales Vorbereitungsrennen für den Engadin Skimarathon über 42 Kilometer von Maloja nach S-chanf im März.

Ramun Ratti, OK-Präsident La Diagonela zeigt sich ebenso angetan vom neuen Rennen unter dem Dach von «La Diagonela». Er sagt: «Wir wollten das La Diagonela-Wochenende verlängern. Nun können wir das La Diagonela-Erlebnis auf mehrere Tage erweitern und den Freunden des Langlaufsports ein noch vielfältigeres Angebot offerieren.»