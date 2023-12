Inklusive Heimspiel in Davos: Bündner Sextett für die Tour de Ski aufgeboten

Am Samstag beginnt im italienischen Toblach die Tour de Ski. Ein Sprint macht den Auftakt ins Mehretappenrennen. Mit dabei: Je drei Bündnerinnen und drei Bündner. Nadja Kälin, Alina Meier und Desirée Steiner bilden das Trio bei den Frauen. Bei den Männer stehen Jonas Baumann, Valerio Grond und Jason Rüesch am Start.

Nach dem Start in Toblach mit drei Rennen über den Jahreswechsel kommt die Tour de Ski Anfang Januar nach Davos. Am 3. Januar steht im Landwassertal ein Nachtsprint auf dem Programm. Ehe es am Folgetag über 20 Kilometer klassisch geht. Den Abschluss bilden traditionell zwei Rennen im italienischen Val di Fiemme, inklusive dem legendären Schlussanstieg auf die Alpe Cermis.