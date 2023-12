Davoser Tour-de-Ski-Premiere: Alles eine Platzfrage

Eigentlich tönt auf den ersten Blick betrachtet alles wenig spektakulär aus Davos. Der traditionsreiche Langlauf-Weltcup auf Bünda wird dieses Jahr lediglich nicht zum üblichen Datum im Dezember, sondern als Bestandteil der Tour de Ski zum Jahresauftakt 2024 am 3. und 4. Januar ausgetragen. Doch so einfach liegen die Dinge nicht. Peter Engler, seit der letztjährigen Austragung als Präsident an der Spitze des Organisationskomitees auf der Kommandobrücke, erinnert sich in dieser Hinsicht ans Vokabular aus einem früheren Wirkungsbereich als Politiker.