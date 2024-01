Beda Klee an der Tour de Ski: Plötzlich winkt das Podium

Als Beda Klee in Davos auf dem sechsten Platz das Verfolgungsrennen über 22 Kilometer in der klassischen Stilart beendete, dokumentierte er dies mit einer abfälligen Handbewegung. Die Ansprüche sind definitiv rasant gestiegen in den Erfolgstagen bei der Tour de Ski über den Jahreswechsel. Die Egalisierung des jüngst in Toblach erzielten Bestergebnisses im Weltcup ruft da keine uneingeschränkt positiven Gefühle mehr hervor beim Athleten aus dem Toggenburg.