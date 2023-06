Tradition trifft auf Moderne: Big-Air-Anlage soll in St. Moritz entstehen

In zwei Jahren werden beispielsweise die weltbesten Freeskier wie der Flimser Andri Ragettli, aber auch die weltbesten Snowboarderinnen wie die Österreicherin Anna Gasser im Engadin an der Freestyle-WM um Medaillen kämpfen. Auch auf der Big-Air-Schanze werden Entscheidungen fallen. Das Organisationskomitee gibt nun in einer Medienmitteilung bekannt, wo diese temporäre Anlage gebaut werden soll. Entschieden hat man sich für das Gelände in St. Moritz, an dem vor neun Jahren die ehemalige Olympiaschanze der Olympischen Winterspiele 1928 und 1948 abgerissen wurde. WM-CEO Daniel Schaltegger lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Nach sorgfältiger Evaluation verschiedener Optionen sind wir von der Olympiaschanze als Standort für die Big-Air-Contests überzeugt.»