Vom Wind verblasen: Weltcup in Stubai abgesagt - Ragettli und Tanno punkten trotzdem

Eine Rangliste gibt es trotzdem, denn: Wie schon in Chur zählt auch in Österreich die Qualifikation als Endresultat. Andri Ragettli und Giulia Tanno landen dabei knapp neben dem Podest. Ragettli wird 4. ein halber Punkt fehlt dem Flimser aufs Podest. Der Sieg geht an den Kanadier Evan McEachran.

Auch Giulia Tanno verpasst das Podium nur knapp. Die Heidnerin wird 5. Der Sieg geht an Landsfrau Mathilde Gremaud.