Fadri Rhyner: Der Medaillensammler aus Flims

Dichte, dunkle Wolken bedecken grosse Teile von Graubünden, der Regen lässt aber noch auf sich warten. Vor dem Rocksresort in Laax macht es sich Freeskier Fadri Rhyner darum für den Interviewtermin unter freiem Himmel auf einer Bank gemütlich. «Draussen ist immer besser», meint das erst 18-jährige Nachwuchstalent mit einem verschmitzten Lächeln. Das junge Alter merkt man Rhyner in der Folge aber kaum an. Die Fragen der Journalisten pariert der ruhige und sympathische Bündner nämlich wie ein alter Hase.