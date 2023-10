Das Big Air Chur fällt ins Wasser

Ein Helfer des Big Air Chur stapft in der Oberen Au mit Gummistiefeln durch den dichten Regen, vorbei an einem verlassenen Schneemobil, das in einer grossen braunen Pfütze fast schon ironisch auf seinen Einsatz wartet. Menschen schlängeln sich um riesige Pfützen, eine Kunstschneeanlage pustet mit viel Elan weisse Flocken auf die mit Plastikplanen abgedeckte Schanze. Auch der unnachgiebige Bass, der aus den Boxen dröhnt, kann es nicht verschleiern: Die allgemeine Vorstellung eines Wintersportevents deckte sich am Freitag in Chur definitiv nicht mit der Realität.