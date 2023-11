Vor der Weltcup-Premiere in Lenzerheide: Die Ruhe vor dem Biathlonsturm

Noch ist wenig zu spüren vom Grossanlass am Horizont. Die Snowfactory tut ihren Dienst in der Biathlon Arena in Lantsch/Lenz, während eine Hobbylangläuferin alleine auf weiter Flur ihre Trainingseinheit absolviert. «In exakt einem Monat», sagt Jürg Capol, «werden wir hier den ersten Wettkampf erleben.» Frühzeitig und damit vor dem ersten Schneefall wurde die Tribüne erstellt. Sie bietet Platz für etwas mehr als 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dazu werden auch weniger kostspielige Eintrittstickets an der Strecke angeboten.