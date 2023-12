Umweltschützer kritisieren Biathlon-Weltcup: «Weit weg von Klimaneutralität»

Die Zahlen sind beeindruckend: Rund 30 000 Fans. Ein Eventbudget von über drei Millionen Franken. Weltklasseathletinnen und -athleten aus der ganzen Welt. Zum ersten Mal überhaupt findet in der Region Lenzerheide ein Biathlon-Weltcup statt. Von Donnerstag bis Sonntag geht es in der Biathlon Arena in Lantsch/Lenz um Weltcuppunkte. Während sich die Biathlonfans auf den Event freuen, beobachten Naturschützer den Anlass mit grosser Skepsis. Das sind die Diskussionspunkte. Und das sagen Kritiker und Veranstalter dazu.