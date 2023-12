Sportevents in Graubünden: Im Schaufenster der Welt

Nach dem Skiweltcup in St. Moritz ist der Biathlonweltcup in Lantsch/Lenz. Nach dem Biathlonweltcup in Lantsch/Lenz ist der Spengler Cup in Davos. Nach dem Spengler Cup in Davos ist die Tour de Ski, ebenfalls in Davos. Nach der Tour de Ski, und und und. Quasi wöchentlich finden in Graubünden bis Ende Januar sportliche Grossevents mit internationaler Ausstrahlung statt. Das freut die Sportfans in der Region, die bloss aus der Haustür müssen und schon mittendrin sind.