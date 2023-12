Nach Weltcuppremiere in Lantsch/Lenz: Sind wir jetzt eine Biathlonnation?

Die Worte sind schon ein paar Jahre alt. Aber wunderschön. «Die Schweiz ist eine Biathlonnation. Nur weiss sie es noch nicht», hatte Michael Hartweg 2017 in einem Interview gesagt. Hartweg gilt als Vater der Biathlonarena in Lantsch/Lenz. Als gewichtiger Förderer der Sportart in der Schweiz. Ohne sein (finanzielles) Engagement wäre es an diesem Wochenende kaum zur Weltcuppremiere in Graubünden gekommen. Doch weiss die Schweiz nach diesen vier Tagen, dass sie eine Biathlonnation ist? Und noch viel mehr: Ist sie es überhaupt?